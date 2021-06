Napoli a caccia di un secondo: piace anche Montipò

Il Brescia nella prossima stagione si troverà a dover ripartire da zero nel reparto dei portieri. Il titolare Jesse Joronen infatti punta a tornare a giocare in Serie A, con il Venezia interessato, mentre le riserve Kotnik e Andrenacci salutaranno a fine contratto, col primo che ha già trovato squadra in Grecia. L'obiettivo numero uno, secondo Tuttosport, sarebbe Lorenzo Montipò del Benevento che Inzaghi ha allenato nelle ultime stagioni. Sul classe '96 però ci sono Torino e Napoli e per questo il club lombardo starebbe guardando anche in casa FeralpiSalò dove ha brillato Victor De Lucia.