Francini sulla Conference League: "Sarebbe importante per almeno tre motivi"

Il difensore del Napoli di Maradona Campione d'Italia e d'Europa Giovanni Francini ha parlato a Delietta Gol su TV Luna

TuttoNapoli.net

Il difensore del Napoli di Maradona Campione d'Italia e d'Europa Giovanni Francini ha parlato a Delietta Gol su TV Luna:

"Vittoria dello scudetto? Penso che abbia inciso molto Spalletti che ha fatto capire alla squadra il significato di vincere a Napoli. Altra figura importante per lo scudetto è stato anche il DS Giuntoli. Entrambi non sono stati sostituiti adeguatamente. Poi aggiungiamoci anche che la squadra non ha saputo gestire le emozioni di una vittoria così importante, perché vincere qui a Napoli è un qualcosa di veramente incredibile.

Giocare la Conference League? Direi di sì sia per una questione economica che di prestigio internazionale. Poi una competizione in più può aiutare l'allenatore a dare più spazio a tutti i calciatori della rosa e anche per far fare esperienza internazionale a chi ne ha fatta poco o nulla".