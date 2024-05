Udinese-Napoli, le ultime del Cds: le scelte di Calzona per sostituire Jesus e Zielinski

Il Napoli lunedì tornerà a Udine col tricolore sul petto conquistato proprio al Friuli, ma dopo una stagione disastrosa da chiudere almeno tra le prime 8

Il Napoli lunedì tornerà a Udine col tricolore sul petto conquistato proprio al Friuli, ma dopo una stagione disastrosa in cui cerca quantomeno di chiudere tra le prime otto. A Castel Volturno si continua a lavorare e ieri, al suo posto, c’era Francesco Calzona che ha smaltito la febbre e ha diretto l’intera seduta. Presente anche il presidente Aurelio De Laurentiis che ha seguito l’allenamento.



Le scelte di Calzona

Per Udine possibili novità in difesa: Juan Jesus ha svolto lavoro personalizzato in palestra ed al posto del brasiliano è già pronto Ostigard, ormai da tempo avanti nelle gerarchie rispetto a Natan.

A sinistra scalpita Mario Rui, anche se Olivera sta bene e con la Roma ha fornito risposte incoraggianti. A centrocampo mancherà Zielinski e - riferisce il Corriere dello Sport - c'è Cajuste pronto a replicare la buona prova fornita coi giallorossi. In attacco, a destra, Politano è destinato a completare il tridente, anche se Ngonge reclama spazio.