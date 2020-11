UFFICIALE - Roma, Tiago Pinto nuovo dg da gennaio: le prime parole del portoghese

La Roma ha un nuovo direttore generale, la società giallorossa ha raggiunto un accordo con Tiago Pinto che inizierà il suo incarico da gennaio 2021. Sono arrivate al sito ufficiale della Roma le prime parole del dirigente portoghese: "Sono lieto e onorato di entrare a far parte della Roma in un momento così entusiasmante per lo sviluppo del Club. Lasciare il Benfica è stata una decisione molto difficile, visto quello che abbiamo raggiunto insieme negli ultimi otto anni, ma entrare a far parte di una Roma in fase di rilancio grazie al dinamismo della nuova proprietà è un'opportunità professionale che non potevo rifiutare. Sarò eternamente grato al Benfica per la fiducia e il sostegno e anche a Dan e Ryan Friedkin per avermi dato questa opportunità alla Roma per continuare a crescere nello sport che amo".