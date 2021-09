UFFICIALE - Salta la prima panchina in Campania: in C la Paganese ha già esonerato il tecnico

GIOVANILI UFFICIALE - NAPOLI PRIMAVERA, NON SOLO MERCURIO: ALTRO TALENTO DAL BARI SSC Bari rende noto di aver trovato l'accordo con l'SSC Napoli per la cessione in prestito dei diritti alle prestazioni sportive del difensore classe '03 Moussa Mane Balla SSC Bari rende noto di aver trovato l'accordo con l'SSC Napoli per la cessione in prestito dei diritti alle prestazioni sportive del difensore classe '03 Moussa Mane Balla LE ALTRE DI A JUVE, LOCATELLI SCALDA I MOTORI IN NAZIONALE: PUÒ PARTIRE DAL 1' CONTRO IL NAPOLI La Gazzetta dello Sport di oggi spiega come l'ex Sassuolo sia un forte candidato per un posto da titolare al Maradona La Gazzetta dello Sport di oggi spiega come l'ex Sassuolo sia un forte candidato per un posto da titolare al Maradona