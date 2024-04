Accostato al Napoli, Sesko piace anche al Barça: blaugrana ostacolati dalla concorrenza e dai conti

Per assicurarsi Sesko va pagata la sua clausola rescissoria da 50 milioni di euro.

Il Barcellona pensa a chiudere al meglio la stagione in ambito nazionale ed europeo, ma anche ad impostare in anticipo il prossimo mercato estivo. Secondo quanto riporta Fichajes.com, tra gli obiettivi di mercato dei blaugrana figura anche Benjamin Sesko. L'attaccante classe 2003 si sta mettendo in mostra con la maglia del Lipsia, avendo collezionato fin qui in stagione 12 gol e 2 assist in 36 apparizioni.

La concorrenza ai catalani però non manca. Su Sesko, infatti, sono vigili anche gli occhi di Arsenal, Chelsea e Napoli. Nei mesi scorsi si è parlato anche di un interessamento da parte del Milan, che certamente in estate acquisterà un nuovo attaccante. Inoltre, a complicare ulteriormente le cose per il Barça, c'è la situazione economica del club. Per assicurarsi Sesko va pagata la sua clausola rescissoria da 50 milioni di euro e, per sborsare tale cifra, il ds Deco dovrà effettuare delle operazioni in uscita in modo da rientrare nei paletti imposti dal Fair Play Finanziario.