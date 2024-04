Ag. Caprile: “E’ concentrato sull’Empoli, nessun contatto col Napoli fino a fine campionato”

Graziano Battistini, agente del portiere in prestito dall’Empoli al Napoli Elia Caprile, ha parlato ai microfoni di Campi Flegrei tv

Graziano Battistini, agente del portiere in prestito dall’Empoli al Napoli Elia Caprile, ha parlato ai microfoni di Campi Flegrei tv, per la trasmissione Azzurro99: “Ribadisco che contatti con il Napoli naturalmente per l’anno prossimo non ce ne sono stati e non ce ne saranno fino a fine campionato, ora l’importante è aiutare l’Empoli a fare il proprio per salvarsi. L’unica cosa che possiamo dire è questa, il calciatore è concentrato per portare la squadra toscana a salvarsi, perché sarebbe un risultato storico per la società.

Elia sta dando il massimo con la maglia dell’Empoli e vuole continuare così, raggiungere l’obiettivo in questo momento è la cosa fondamentale”.