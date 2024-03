Da Bergamo: "L'Atalanta pensa a Folorunsho per sostituire Koopmeiners"

Con Teun Koopmeiners (quasi) sicuro partente, l’Atalanta è già alla ricerca del sostituto

Con Teun Koopmeiners (quasi) sicuro partente, l’Atalanta è già alla ricerca del sostituto. Secondo quanto riferita da L’Eco di Bergamo, una strada percorribile è quella che porta a Michael Folorunsho che sembra adatto al tipo di calcio dei nerazzurri avendo sia fisico sia discreta tecnica e potrebbe giocare in mezzo e anche più avanti, proprio come Koopmeineris.

Folorunsho, fresco di convocazione in Nazionale, sta facendo molto bene al Verona ma è di proprietà del Napoli che potrebbero tenerlo in un progetto di rinnovamento o venderlo per oltre 15 milioni. Le alternative sono James (Birmingham), Ferguson (Bologna, difficile data la valutazione), Kamada (Lazio) e Cherki (Lione).