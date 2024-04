Dalla Francia - Osimhen per ora non è una priorità del PSG: nessun accordo col Napoli

Secondo l'emittente transalpina, il PSG sta lavorando dietro le quinte ad altri nomi e che al momento Osimhen non rappresenta una priorità

Negli ultimi giorni si fa un gran parlare del futuro di Victor Osimhen e la possibilità che in estate si accasi al Paris Saint-Germain. In Italia si scrive di un trasferimento ormai prossimo, ma in Francia smentiscono. RMC Sport fa sapere che al momento non risulta alcun accordo tra il Napoli e il club parigino per il centravanti nigeriano.

Secondo l'emittente transalpina, il PSG sta lavorando dietro le quinte ad altri nomi e che al momento Osimhen non rappresenta una priorità per la società di Al Khelaifi. Per il ruolo di centravanti, non è previsto l’addio di uno tra Gonçalo Ramos e Randal Kolo Muani. Ma se decidessero di cambiare idea, Osimhen sarà uno dei principali nomi su cui discutere.