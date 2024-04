De Rossi favorisce ADL? Forse la vittoria della Roma è decisiva per il Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli non sarà più l'allenatore del Milan. A quanto pare saluterà a fine anno dopo la delusione per l'eliminazione in Europa League. La Roma va avanti. De Rossi potrebbe aver fatto un favore a De Laurentiis. Proprio Pioli, infatti, sembrerebbe essere uno dei favoriti per la panchina azzurra. Piace da tempo al patron azzurro e ora che sarà libero dal Milan potrebbe diventare occasione ghiotta.