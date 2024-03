Cds - Inter, assalto per Raspadori: lo considera perfetto come vice Lautaro

Non solo Zielinski che si trasferirà a fine stagione a parametro zero

Non solo Zielinski che si trasferirà a fine stagione a parametro zero. Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, per il prossimo anno l’Inter ha pensato a Giacomo Raspadori perché può essere l’ideale vice di Lautaro, grazie alla sua capacità di giocare da prima come da seconda punta, al fianco di un altro centravanti. E con i suoi 24 anni rappresenta anche un investimento per il futuro