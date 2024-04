Gazzetta - ADL disposto ad arrivare a una cifra enorme per prendere Sudakov

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, a questi famosi 50 milioni ora Aurelio De Laurentiis sembra disposto ad arrivare

"Ho detto al Napoli a gennaio che potevano averlo per 50 milioni di euro più bonus, e hanno offerto 40 milioni di euro. Dissi loro di chiudere l'accordo a quel tempo o avrebbero perso questa possibilità unica. Ora non basteranno 50 milioni". Si è espresso così Sergei Palkin, CEO dello Shakhtar Donetsk, in merito a Georgiy Sudakov, uno degli obiettivi del Napoli per il centrocampo.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, a questi famosi 50 milioni ora Aurelio De Laurentiis sembra disposto ad arrivare, aumentando dunque la proposta avanzata a gennaio di ben 10 milioni. Basteranno? Non si sa, ma il Napoli si siederà a trattare con il club ucraino.