Cds - Osimhen-Psg, ecco la prima offerta ma la clausola è ancora lontana

I primi contatti sono partiti con una previsione di spesa che per il momento non si avvicina ai 130 milioni

Il Psg si avvicina a Victor Osimhen a piccoli passi. I primi contatti, comunque, sono partiti, con una previsione di spesa che per il momento non si avvicina ai 130 milioni: secondo il Corriere dello Sport il club di Al-Khelaifi, per ora, sarebbe intenzionato a investire più o meno 90 milioni di euro tra base fissa e bonus. Quaranta milioni meno dell’opzione da accendere per liberare Victor, ma si tratta di una storia destinata a proseguire e ad arricchirsi di altri capitoli e magari colpi di scena considerando che è corteggiato anche in Premier, con il Chelsea in prima fila e lo United e l’Arsenal che seguono a ruota.



Il Psg ci lavorerà ma De Laurentiis, per il suo centravanti, non è intenzionato a fare sconti.

90 milioni di sicuro non basteranno e per questo la storia è solo agli inizi e si attenderà anche il grande giro dei centravati d’Europa che non è ancora partito. In Premier, come detto, ha tanti club che lo corteggiano: il Chelsea ci aveva provato anche un anno fa, ma deve prima vendere per i parametri del fairplay, lo United che virò su Hojlund ed anche l’Arsenal osserva. La squadra più vicina fu il Psg che - si legge - offrì 150 milioni, ma De Laurentiis rifiutò: era il periodo del duecentino.