Gazzetta - Rinnovo Kvaratskhelia, l'offerta preparata da ADL e la richiesta: le cifre

De Laurentiis finora ha preferito prendere tempo, di comune accordo con Mamuka Jugeli, agente del georgiano, rinviando tutto a fine stagione

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Khvicha Kvaratskhelia approccia col sorriso alle settimane intense che decideranno la stagione e il futuro. Torna disponibile per l’incontro con la Grecia che martedì decreterà chi parteciperà ad Euro 2024 sarebbe un traguardo storico perché la Georgia non è mai riuscita a raggiungere la fase finale. Poi c’è il Napoli: nove partite ed altrettanti sono i punti di ritardo nei confronti del Bologna ma con gli scontri diretti da giocare.

Il punto più delicato però resta il rinnovo. Aurelio De Laurentiis finora ha preferito prendere tempo, di comune accordo con Mamuka Jugeli, agente del georgiano, rinviando tutto a fine stagione: secondo la Gazzetta dello Sport, Kvaratskhelia è disposto a rimanere a Napoli "se avrà ancora l’opportunità di misurarsi con il meglio che il calcio internazionale ha da offrire, e vorrebbe vedere riconosciuto il suo status. Raddoppiare, come si era pensato in estate, non basta più. Il Napoli ha pronta una proposta da 4mln fino al 2028, lui ne vorrebbe 5: l’impressione è che si possa raggiungere un’intesa a metà strada, sui 4,5 con l’inserimento di alcuni bonus".