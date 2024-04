KKN - Napoli sul nigeriano Otele del Cluj: la strategia del club azzurro

“Il Napoli sta seguendo un attaccante nigeriano, gioca in Romania, nel Cluj. E’ un classe ’98".

Fabio Cannavo, giornalista di Kiss Kiss Napoli, nel corso della puntata di oggi di 'Il Calcio della Sera' ha parlato così: “Il Napoli sta seguendo un attaccante nigeriano, gioca in Romania, nel Cluj. E’ un classe ’98. Si chiama Philip Otele, ha già segnato 13 goal in stagione da esterno nel Cluj, squadra rumena. L’obiettivo della società sarebbe quello di tesserarlo, ma girarlo in prestito altrove per fargli fare esperienza da titolare”.