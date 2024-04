L'allarme da Milano: ADL aspetta Conte, così il Torino ci prova per Italiano

Il Torino quest'oggi affronta la Juventus in un attesissimo derby della Mole, ma tiene banco anche il futuro della panchina

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Torino quest'oggi affronta la Juventus in un attesissimo derby della Mole, ma tiene banco anche il futuro della panchina perché senza la qualificazione ad una coppa europea, come ha dichiarato lui stesso, Juric non proseguirà la sua avventura. Da tempo al Torino viene accostato il profilo di Palladino che piace molto a Torino e darebbe continuità come stile di gioco a quanto seminato da Juric, ma secondo quanto raccolto da Calciomercato.it c’è stato anche un primo contatto tra il Torino e Vincenzo Italiano.

L’attuale allenatore della Fiorentina sembra essere arrivato al capolinea con i viola, come ha fatto capire a più riprese anche con le sue dichiarazioni. Il tecnico dei viola, da tempo tra i preferiti di De Laurentiis che però per ora ha altri piani e sta cercando di convincere Antonio Conte ad approdare a Napoli. Ad oggi, dunque, per il Torino Raffaele Palladino resta in vantaggio, ma il contatto con Italiano può essere stato il primo seme di una trattativa che potrebbe sbocciare nei prossimi mesi.