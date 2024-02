Eurorivali - Il Barcellona fatica anche col Granada: finisce 3-3, Yamal evita la figuraccia

È tutto fuorché un buon momento per il Barcellona.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

È tutto fuorché un buon momento per il Barcellona. I blaugrana non sfruttano la sconfitta dell'Atletico Madrid, contro il Granada Cancelo e compagni non vanno oltre il 3-3: Yamal ha aperto le marcature, immediato il pareggio di Sanchez nel primo tempo. Due volte la squadra di Xavi è stata costretta a rimontare, prima con Lewandowski, poi ancora con Yamal. Terzo posto per gli azulgrana, a quota 51 punti e a -5 dal Girona: un momento di certo non facile, soprattutto in vista del ritorno delle competizioni europee. Il 21 febbraio, infatti, i catalani affronteranno il Napoli nell'andata degli ottavi di Champions League. Nel prossimo turno di campionato ci sarà il match contro il Celta Vigo mentre il Real Madrid, in testa alla classifica, affronterà il Rayo Vallecano.

Classifica

Real Madrid 61

Girona 56

Barcellona 51

Atlético Madrid 48

Athletic Bilbao 45*

Betis 38

Real Sociedad 37

Valencia 35

Las Palmas 35

Getafe 33

Osasuna 29

Alavés 27

Villarreal 25

Rayo Vallecano 24

Maiorca 23

Siviglia 23

Celta Vigo 20

Cadice 17

Granada 13

Almeria 6*

*una partita in meno