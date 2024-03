Il Barça devasta 3-0 l'Atletico, Xavi: "Ora dobbiamo sognare Liga e Champions!"

Continua la crescita inarrestabile del Barcellona. Dopo l'eliminazione del Napoli, i catalani rifilano 3 gol all'Atletico Madrid a domicilio

Continua la crescita inarrestabile del Barcellona. Dopo l'eliminazione del Napoli, i catalani rifilano 3 gol all'Atletico Madrid a domicilio e Xavi è raggiante nel post-partita: "Era quello che cercavamo. Siamo il Barça, non abbiamo scelta che continuare così e lottare per i due titoli che ci restano che sono i più importanti. Era difficile, l'Atletico marca a uomo, ma penso che Lewandowski abbia giocato la miglior partita da quando è qui e noi una delle migliori.

Ora è il momento di sognare, questo è quello che ho detto ai giocatori, ora dobbiamo spingere per arrivare in fondo a tutto, anche se sappiamo che in Liga non dipende da noi ma dal Real. Ma ora siamo più solidi in difesa e perdiamo meno palloni, l'Atletico non ha quasi creato niente".