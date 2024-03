L'ironia di Sosa: "Siamo migliorati sul razzismo, chiediamo scusa senza aver fatto niente"

La sentenza sul caso Acerbi-Juan Jesus continua a far discutere. A riguardo l'ex azzurro Pampa Sosa ha scritto un post su X

La sentenza sul caso Acerbi-Juan Jesus continua a far discutere. A riguardo l'ex azzurro Pampa Sosa ha scritto un post su X: "Secondo me ne usciamo alla grande sulla vicenda Acerbi-Juan Jesus. Pensate come siamo migliorati sul razzismo, che adesso chiediamo scusa per un qualcosa che non abbiamo fatto".