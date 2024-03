VIDEO - Il 'chiarimento' Acerbi-Juan Jesus al ralenti: così l'interista si è giustificato

Dalle immagini al ralenti pare che Acerbi dica a Juan Jesus che non è razzista e prova a giustificare l'utilizzo di quella parola.

Continua a tenere banco il caso Acerbi-Juan Jesus. La trasmissione Mediaset 'Pressing' ha mostrato alcune immagini successive all'episodio, quando il difensore dell'Inter prova a chiarire col collega del Napoli, ancora visibilmente arrabbiato.

