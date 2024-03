Ziliani: "Non è uno scherzo. Dal calcio italiano è tutto: avanti tutta contro il razzismo"

È arrivata la sentenza del Giudice Sportivo sul caso Acerbi-Juan Jesus. A riguardo il giornalista de Il Fatto Quotidiano Paolo Ziliani scrive su X

© foto di www.imagephotoagency.it

A riguardo il giornalista de Il Fatto Quotidiano Paolo Ziliani scrive su X: "Acerbi assolto ma Juan Jesus evita la squalifica: il giudice sportivo riconosce la sua "buona fede", è l'unico ad avere capito male Non è uno scherzo.

Lo scrive Mastrandrea nella motivazione della sentenza con cui ha assolto oggi il difensore dell'Inter: il "contenuto discriminatorio" dell'insulto è stato percepito solo da Juan Jesus che per questo ha sollevato il polverone, ma "in buona fede". Insomma, per questa volta passi... Marconi (Pisa), Santini (Padova) e Lerda (Pro Vercelli) sentitamente ringraziano per le 10 giornate ricevute. Dal calcio italiano è tutto: avanti tutta contro il razzismo".