VIDEO - Il Sassuolo manca il colpo nella sfida-salvezza: solo 1-1 con l'Udinese, gli highlights

© foto di www.imagephotoagency.it

Non si fanno male Sassuolo e Udinese. Al Mapei Stadium la sfida salvezza termina 1-1, con le reti arrivate entrambe in chiusura di primo tempo. Al vantaggio neroverde di Defrel ha risposto Thauvin per gli ospiti. Il Sassuolo con questo risultato resta penultimo in classifica. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).