ADL assente alla riunione indetta da Calzona: c'è un motivo specifico

Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il patron del Napoli ha scelto di non presenziare alla riunione indetta dall'allenatore

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Aurelio De Laurentiis si fa da parte e lascia la scena a Calzona. Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il patron del Napoli ha scelto di non presenziare alla riunione indetta dall'allenatore: "Al centro sportivo ci sono tutti, tranne Adl: il presidente non è intervenuto, ha rispettato il suo allenatore, ha dimostrato saggezza dopo tante evitabili incursioni con Garcia e Mazzarri. Già. E invece Calzona ha meritato considerazione e anche la palma del leader, parlando non soltanto in veste di tecnico ma anche di direttore tecnico, football manager, dt che in un colpo solo ha collegato, unito e organizzato l’intero pianeta Napoli, squadra e club, come mai nessuno in questa stagione.

Basterà per risvegliare l’istinto dei campioni d’Italia e riempire di nuovi stimoli l’anima del gruppo? Con la Roma si vedrà. A cinque giornate dalla fine della stagione è anche un po’ tardi, certo, però come si dice: meglio che mai. Soprattutto se ci sono ancora piccole, residue ma reali chance di rientrare nella zona coppe".