"Se non si cambia atteggiamento in ritiro fino al 26 maggio": retroscena sulla riuione Calzona-squadra

Francesco Calzona ha detto basta. Sul Corriere dello Sport si racconta della riunione indetta dal tecnico che ha voluto fissare nuove regole e ribadire un concetto chiaro: se con la Roma non si avrà il giusto atteggiamento, si va in ritiro fino al 26 maggio. "Basta così: ieri mattina è arrivato come sempre piuttosto presto al centro sportivo di Castel Volturno, ha organizzato il lavoro, ha parlato con il capitano, e poi all’orario stabilito da lui, a ridosso dell’allenamento pomeridiano delle 15, ha diretto una riunione plenaria: e ha dato l’ultimatum a tutti. Ha convocato i giocatori, gli staff al completo, il ds Meluso, il responsabile scouting Micheli, il dirigente Sinicropi e tutti coloro che gravitano nell’orbita del gruppo e della vita della squadra, e poi ha dettato la linea.

Con due postille: il Napoli andrà in ritiro da venerdì, due giorni prima della partita con la Roma; e se la situazione e l’atteggiamento non cambieranno già domenica, sarà lui a chiedere il ritiro prolungato paventato da De Laurentiis dopo Empoli, nel momento estremo di delusione e rabbia".