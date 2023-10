ADL: “Rinnovo Osimhen? Ci siamo stretti la mano, poi ha cambiato idea! Dispiace, ma la vita va avanti…”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha incontrato alcuni giornalisti a Castel Volturno e ha detto la sua anche sul futuro di Victor Osimhen

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha incontrato alcuni giornalisti a Castel Volturno e ha detto la sua anche sul futuro di Victor Osimhen: "Non sono mai stato non sereno nei confronti di Osimhen, ma si è sempre in due in queste cose: io sono rimasto lo stesso, se il suo umore è cambiato non posso farci nulla. Se dopo una stretta di mano (si parla dei colloqui per il rinnovo, ndr) le cose cambiano, la cosa dispiace, ne prendiamo atto ma poi la vita va avanti. Con lui ci sono ottimi rapporti, la scadenza del contratto è nel 2025, c'è tempo. Non dimenticate che ho venduto Koulibaly all'ultimo".