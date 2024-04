ADL sul ritiro a Dimaro: "Felici del rinnovo, è il luogo ideale per calciatori e tifosi"

Il Napoli torna in ritiro a Dimaro dall'11 al 21 luglio. Ecco il commento del presidente Aurelio De Laurentiis sul sito ufficiale del club azzurro

“Il ritiro in Trentino, nella splendida cornice della Val di Sole rappresenta ormai una tappa fondamentale e imprescindibile dell’inizio della stagione azzurra. Siamo felici che questo connubio si rinnovi, a conferma del forte legame, ormai consolidato nel tempo, che esiste tra il Club azzurro e Dimaro-Folgarida. La Val di Sole è l’ideale per la preparazione di una squadra di calcio e allo stesso tempo offre il massimo comfort per tutti i tifosi che ogni anno, in numero sempre più crescente, accompagnano questa prima tappa della stagione”.