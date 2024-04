Sky - Conte ha dato l'ok ma vuole 3 big. Gasperini intriga ADL e c'è l'ipotesi Pioli

Sky Sport ha analizzato la situazione del Napoli per quanto riguarda il nuovo allenatore della prossima stagione, passando in rassegna i 4 nomi principali

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sky Sport ha analizzato la situazione del Napoli per quanto riguarda il nuovo allenatore della prossima stagione. Passati in rassegna i quattro nomi principali: Vincenzo Italiano, che sembrava l'ipotesi più concreta, si sta allontando in direzione Bologna visto il probabile addio di Thiago Motta. Rimangono allora tre le piste più calde: la prima porta indubbiamente il nome di Antonio Conte.

L'ex tecnico dell'Inter è la scelta più costosa: ha dato massima disponibilità per l'approdo in azzurro, ma oltre il pesante ingaggio ha imposto una condizione, cioè tre acquisti importanti sul mercato (uno legato all'addio di Osimhen, uno a centrocampo e uno in difesa). L'alternativa che intriga di più De Laurentiis è Gian Piero Gasperini: cercato dal patron azzurro già diversi anni fa, resta però una soluzione difficile visto il contratto che lo lega all'Atalanta.

Molto più plausibile invece un addio di Stefano Pioli al Milan: l'ex allenatore viola sarebbe la via di mezzo tra gli altri due nomi e piace molto alla dirigenza partenopea. Il club ha quindi gli occhi puntati su tutti e tre i profili, osservando attentamente l'evolversi delle situazioni per il tecnico rossonero e Gasperini, e tenendo sotto mano il sì di Conte. La decisione finale sarà il frutto di un'intesa tra Aurelio De Laurentiis e il nuovo dirigente sportivo Giovanni Manna.