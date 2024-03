Sky - Kvara a forte rischio per l'Atalanta: c'è un favorito per sostituirlo

Domani si potrebbe sollecitare un po’ per capire la reazione allo sforzo ma Calzona deve iniziare a pensare all’alternativa.

Khvicha Kvaratskhelia ha riportato una forte contrattura all'adduttore della coscia sinistra nel match che per la sua Georgia, martedì sera, è valso la prima storica qualificazione agli Europei. Come sta ora il georgiano? Secondo Sky Sport resta a forte rischio per l'Atalanta.

Domani si potrebbe sollecitare un po’ per capire la reazione allo sforzo ma Calzona deve iniziare a pensare all’alternativa. Giacomo Raspadori può essere favorito su Jesper Lindstrom.

NAPOLI (4-3-3) la probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratshkelia. All. Calzona