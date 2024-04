Milan, Pioli: "Inter anno scorso ha preso tanti punti dal Napoli, poi le stagioni si azzerano"

Alla vigilia, in conferenza stampa, il tecnico rossonero Stefano Pioli analizza così il momento del Milan.

Archiviato il derby, per il Milan è tempo di tornare in campo domani nella delicatissima sfida dell'Allianz Stadium contro la Juventus (fischio d'inizio alle 18). Alla vigilia, in conferenza stampa, il tecnico rossonero Stefano Pioli analizza così il momento: "Che senso hanno queste ultime partite? Vogliamo dimostrare chi siamo, che siamo il Milan. Cosa serve domani? Dovremo lottare, dare il massimo, come se fosse l'ultima partita: essere concentrati, determinati. Vogliamo difendere il secondo posto".

Inzaghi ha fatto i complimenti al Milan dicendo che saranno validissimi avversari anche l'anno prossimo: può essere così? "Fa onore a Inzaghi, anche se è più facile fare i complimenti quando vinci. L'anno scorso l'Inter ha preso tanti punti dal Napoli, poi le stagioni si azzerano e l'Inter quest'anno ha vinto lo Scudetto. Le cose cambiano".