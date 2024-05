Tmw - Gasp-Atalanta, domani l'incontro decisivo. E ADL aspetta il sì

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ore decisive per il futuro di Gian Piero Gasperini. Quando si incontrerà con l'Atalanta? Non oggi, perché oggi è il tempo della festa, del rientro da Dublino e dell'abbraccio di Bergamo. Ma, stando a quanto raccolto da Tmw, il summit tra il tecnico piemontese e la dirigenza della Dea, con patron Percassi che ovviamente sarà presente, andrà in scena nella giornata di domani. A sbornia smaltita, Percassi e Gasperini si guarderanno negli occhi e decideranno il da farsi: chiudere il ciclo dopo otto anni con quest'Europa League o andare avanti insieme e puntare ancora più in alto?

Lì, ad aspettare, si sa, c'è il Napoli. Per Aurelio De Laurentiis Gasperini è la prima scelta, l'uomo giusto a cui affidare la rifondazione dopo quest'annata balorda. Ma dovrà essere l'allenatore a decidere, ovviamente. Ieri è stato vago a fine partita.