Tmw - Oggi chiusura definitiva per Gollini: fissate le visite mediche, i dettagli

© foto di Giacomo Morini

Pierluigi Gollini è ormai a un passo dal vestire la maglia del Napoli. In giornata Giuntoli concluderà l'operazione con l'Atalanta che nel frattempo riaccoglierà brevemente il portiere dal prestito alla Fiorentina. Il giocatore dovrebbe effettuare le visite mediche nella giornata di mercoledì per poi mettersi a disposizione di Spalletti in vista del big match contro la Roma. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.