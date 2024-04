Roma, Abraham a Sky: "Il Napoli è un'ottima squadra, sapevamo fosse difficile. Ci teniamo il punto"

L'attaccante della Roma Tammy Abraham ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sfida esterna contro il Napoli pareggiata 2-2 grazie a un suo gol nel finale

Quanto è stato difficile oggi?

"Il Napoli è un'ottima squadra, hanno vinto lo scudetto l'anno scorso ed è chiaro che qui sarebbe stato difficile. Io mi sono fatto trovare al posto giusto, sono molto contento".

Cosa vi ha messo di più in difficoltà?

"La forza del Napoli e la nostra fatica per le tante gare giocate. Siamo calciatori, pagati per questo. Non è arrivata la vittoria, ma ci prendiamo il punto".

Su N'Dicka?

"Contento per il suo assist. Mi sono avvicinato alla porta: se non metto dentro la prima palla, va bene comunque la seconda".