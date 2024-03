Barcellona su Lobotka, Repubblica: “Il Napoli fissa il prezzo”

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli fissa il prezzo per Stan Lobotka. Lo scrive l’edizione odierna di Repubblica: “La novità riguarda Stan Lobotka che in pochi giorni ha cambiato il suo status:da punto di riferimento a possibile partente. Una rivelazione in due mosse. La prima: le dichiarazioni di Stan Lobotka alla cerimonia del miglior calciatore slovacco. Ha parlato delle sue prospettive e ha lasciato aperto uno spiraglio ad eventuali novità: «A Napoli sto bene, ma non so cosa mi riserverà il futuro». Nessuna formula prestabilita, la voglia di guardarsi intorno è reale. Perché alle spalle c’è un colosso del calcio mondiale, ovvero il Barcellona.

Il Napoli in estate ha rifiutato un’offerta proveniente dall’Arabia Saudita e un prezzo per Lobotka non è mai stato fissato. La sensazione è che sia alto: almeno 50 milioni di euro per il regista che a novembre compirà 30 anni”.