CdM - Progetti futuro per lo stadio: ADL a cena con Manfredi

Il patron del Napoli, secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, avrebbe affrontato la questione dell'impianto di Fuorigrotta

"De Laurentiis è stato assolto dalla settima sezione penale del tribunale di Napoli dall’accusa di falso uso di fatture per operazioni inesistenti nell’ambito del processo denominato “Fuori Gioco”. Il presidente De Laurentiis che mercoledì è stato al Maradona per monitorare lo stato dei lavori, ieri è stato visto a cena con il sindaco Manfredi. Sicuramente avranno parlato dei progetti futuri per lo stadio".