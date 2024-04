RILEGGI LIVE - Napoli-Roma 2-2 (Dybala 59’, Olivera 64’, Osimhen 84’): ennesima beffa della stagione

Premi F5 da pc o aggiorna la pagina da smartphone per seguire il live

TuttoNapoli.net

19.54 - Finisce qui.

92' - RRAHMANI! Il kosovaro fa tutto da solo e calcia dal limite, Svilar respinge male ma Mancini libera prima che arrivi Osimhen.

90' - Ci saranno 5 minuti di recupero.

90' - Pareggia la Roma. Calcio d'angolo di Dybala, torre di N'Dicka per Abraham completamente dimenticato dalla difesa azzurra, che deve solo appoggiare in rete.

88' - Entra Ostigard al posto di Traoré che era entrato da meno di 20 minuti. L'ivoriano non prende bene il cambio e va direttamente negli spogliatoi.

88' - Dybala prova a pescare il jolly dal limite, Raspadori devia in angolo.

86' - De Rossi si gioca la carta Baldanzi, esce Kristensen.

86' - Calzona sostituisce Kvaratskhelia, entra Raspadori.

84' - VICTOOOOOR OSIMHEEEEEN! VICTOR OSIMHEN! VIC-TOR O-SI-MHEN! Osimhen glaciale dal dischetto: rincorsa lenta e piatto aperto, spiazzato Svilar.

83' - CALCIO DI RIGORE! Check terminato, l'arbitro decide per il penalty.

82' - Check in corso per un possibile rigore per il Napoli.

80' - Ammonito Anguissa

79' - Kvaratskhelia agganciato nettamente in area da Renato Sanches. Proteste della panchina azzurra, l'arbitro lascia giocare.

76' - Ammonito Rrahmani, per un fallo ai danni di Dybala.

74' - CLAMOROSO OSIMHEN! Numero di magia di Ngonge che evita Angelina e innesca Osimhen: il nigeriano a tu per tu con Svilar conclude rasoterra, ma il portiere giallorosso con un riflesso miracoloso evita il gol.

72' - KVARA! Osimhen lavora sulla destra e crossa per Kvaratskhelia, che da pochi passi prova la volée ma è bravissimo Kristensen a smorzare il tiro quanto basta.

71' - Ngonge prova subito a iscriversi al match: il belga rientra sul mancino e chiude a giro. Il tiro sibila accanto al palo alla sinistra di Svilar.

70' - Cambia anche De Rossi: dentro Abraham e Renato Sanches, fuori Azmoun e Bove.

70' - Doppio cambio Napoli: dentro Traoré e Ngonge, escono Cajuste e Politano.

69' - Ancora bravissimo Osimhen spalle alla porta a servire Politano, che da fuori area cerca l'angolo alto ma non trova lo specchio.

67' - MERET! 10 minuti di fuoco al Maradona. Pellegrini dal limite arma il destro e cerca il secondo palo, con Meret che si allunga ed evita il gol.

66' - PALO! Cross dalla sinistra di Politano per Osimhen, che di testa schiaccia colpendo il legno alla destra di Svilar.

64' - GOL GOL GOL GOL! LA RIPRENDE SUBITO IL NAPOLI! Gran recupero di Cajuste in avantI, Olivera raccoglie e calcia da fuori con la deviazione che manda fuori causa Svilar.

63' - Boccone amaro da digerire per il Napoli, che aveva spinto tantissimo peccando di precisione sotto porta, e senza mai concedere nulla alla Roma.

59' - Roma in vantaggio. Dybala trasforma dal dischetto aprendo il piattone, Meret intuisce ma l'esecuzione dell'argentino è perfetta.

58' - Calcio di rigore per la Roma. Juan Jesus colpisce Azmoun nel tentativo di anticiparlo. Grave ingenuità del difensore brasiliano.

57' - LOBOTKA! Politano imbuca per Lobotka che, in una posizione a lui insolita, prova a superare Svilar col tocco morbido ma ancora una volta si supera il portiere giallorosso.

56' - Osimhen si defila sulla destra e va al cross basso per l'inserimento di Cajuste: reattivo Svilar ad anticipare in uscita.

55' - Punizione a rientrare di Dybala, Cristante prova a girarla con l'esterno ma senza riuscire a impensierire Meret.

51' - Osimhen apparecchia per Politano che da ottima posizione apre troppo il piatto destro, mandando la palla altissima sopra la traversa.

49' - Cross dalla destra di Kristensen all'indirizzo di El Shaarawy che colpisce in sforbiciata ma mette a lato.

19.03 - Comincia il secondo tempo!

18.46 - Finisce il primo tempo al Maradona. Solo il Napoli in campo in questi primi 45 minuti, ma gli azzurri - come troppo spesso accade in stagione - sono poco lucidi negli ultimi metri.

45' - Ci sarà un minuto di recupero.

44' - DI LORENZO! Punizione a rientrare di Kvaratskhelia, il capitano azzurro prolunga di testa e sfiora il palo alla destra di Svilar.

43' - Magia di Kvaratskhelia che fa tunnel a Cristante e manda in porta Politano. Il numero 21 azzurro anziché calciare tenta lo scarico a rimorchio per Osimhen, ma il suo passaggio viene intercettato.

40' - KVARA! Il georgiano si avventa su una respinta e va al tiro a giro: Svilar vola e mette in angolo.

38' - Kvaratskhelia calcia dal limite, N'Dicka devia la sfera che per poco non finisce nella sua porta. Corner per il Napoli.

36' - COSA SPRECA ANGUISSA! Osimhen spizza di testa mandando Anguissa in campo aperto: il camerunese solo davanti a Svilar calcia malissimo mandando la palla lontano dai pali.

33' - Filtrante di Cristante a trovare Dybala alle spalle del centrocampo azzurro. L'attaccante argentino prova l'imbucata per Azmoun ma è bravo Juan Jesus a leggere e anticipare.

30' - SVILAR! Scatto in profondità di Osimhen che da posizione defilata prova la soluzione di potenza, ma ancora una volta respinge il portiere giallorosso.

28' - Ancora Osimhen! Break di Anguissa che sfregia la difesa giallorossa,. Il camerunese va al cross per Osimhen che controlla ma non riesce a girare verso la porta.

24' - Ritmi molto bassi al Maradona: è il Napoli a tenere il pallino del gioco provando l'affondo di tanto in tanto, ma la retroguardia giallorossa non si lascia scardinare.

20' - DI LORENZO! Politano premia l'inserimento del capitano azzurro, che calcia col destro a incrociare ma si oppone Svilar.

18' - Lampo di Osimhen che si auto-lancia verso la porta, rientra sul destro e calcia ma debolmente e centrale.

16' - Ci prova Juan Jesus: corner battuto e aggancio al volo del brasiliano, che prova il tiro in equilibrio precario e termina fuori.

13' - Riprende il gioco con calcio di punizione per il Napoli, che in questo primo quarto d'ora - avvolto dal silenzio del Maradona - sta riuscendo a tenere le redini della partita.

11' - Gioco momentaneamente fermo: Anguissa è rimasto a terra dolorante dopo uno scontro con Cristante.

10' - Ancora Osimhen! Politano va al cross basso su cui si avventa Osimhen, il suo tiro viene deviato da N'Dicka e finisce in calcio d'angolo.

8' - OSIMHEN! Grande azione del Napoli tutta in verticale: prima Lobotka trova il varco per Cajuste, poi lo svedese imbuca per Osimhen che calcia ma viene murato da N'Dicka.

6' - PELLEGRINI! Calcio d'angolo Roma: torre di Mancini per Pellegrini che di testa sfiora la traversa.

5' - Accelerazione improvvisa della Roma: Spinazzola si connette con Dybala, entra in area e ottiene corner.

2' - Primo squillo del Napoli. Politano si defila sulla sinistra e va al cross: Anguissa sfiora soltanto di testa.

18.00 - PARTITI! Comincia il match!

17.56 - Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.

16.59 - Sono ufficiali le formazioni del Derby del Sole Napoli-Roma, match delle 18 valido per la 34ª giornata di Serie A. Calzona sceglie Cajuste al posto dell’infortunato Zielinski, insieme allo svedese a centrocampo ci sono Anguissa e Lobotka. In difesa torna a sinistra Olivera dopo l'infortunio, completano il reparto Di Lorenzo al centro e la coppia Rrahmani-Juan Jesus al centro. Nessuna sorpresa nemmeno in attacco: il tridente è composto da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.

ROMA (4-3-2-1): Svilar, Kristensen, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Boze, Cristante, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Azmoun. All. De Rossi.

Sponda giallorossa, Daniele De Rossi è in emergenza difensiva vista la squalifica di Llorente e l'infortunio di Smalling, in più sarà assente Paredes (anche lui squalificato) e Lukaku è in forte dubbio. Nel 4-3-3 del giovane tecnico è Svilar il prescelto in porta, davanti a lui Celik, Spinazzola e la coppia di centrali Mancini-Ndicka con l'ivoriano che si è appena ripreso dal problema di Udine. In mezzo al campo scelte obbligate: la mediana sarà composta dal trio Bove-Cristante-Pellegerini. Anche davanti nessuna sorpresa: ci saranno Dybala ed El Shaarawy a supporto di Abraham.

Tra le fila azzurre, mister Francesco Calzona dovrà fronteggiare l'assenza di Zielinski, out per una lesione di basso grado al gastrocnemio mediale della gamba sinistra. Scalpita quindi Cajuste, che dovrebbe essere il prescelto per sostituire il polacco, con Traoré più indietro ad inseguire. Insieme a lui non si toccano Lobotka e Anguissa, anche perché le alternative sono poche con Dendoncker fuori dai radar e Demme non in lista. In attacco nessun dubbio sul terzetto Politano-Osimhen-Kvaratskhelia, così come tra i pali conferma per Meret. Nelle retrovie lui rientra Rrahmani dalla squalifica a fare coppia con uno tra Juan Jesus e Ostigard: è ballottaggio serrato tra i due. Sulle corsie laterali pronti Di Lorenzo e Mario Rui che ha scontato la diffida.

Dopo due notti in ritiro, con la l'avvertimento neanche tanto velato da parte della proprietà di proseguirlo senza una prestazione degna di questo nome, il Napoli scende in campo quest'oggi contro la Roma. Un big match che poteva valere la Champions, ma che dopo aver raccolto appena un punto tra Frosinone ed Empoli arriva in un clima di aperta contestazione - stavolta con la squadra davanti a società ed allenatori - e con in palio probabilmente soltanto la possibilità di chiudere in maniera dignitosa e salvare una posizione europea utile per l'Europa League o, più verosimilmente, la Conference League.

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti nella diretta testuale di Napoli-Roma