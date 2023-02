RILEGGI - Spalletti in conferenza: "Convinto di sbloccarla, penalizzati dal campo. Osimhen? Mica gli ho messo io le molle! Sui cori..."

Tra pochi minuti il tecnico dei campani Luciano Spalletti interverrà in conferenza stampa

Il Napoli non si ferma più, batte lo Spezia e vola a +16 sulle seconde in classifica. Tra pochi minuti il tecnico dei campani Luciano Spalletti interverrà in conferenza stampa, per analizzare il successo degli azzurri sulla squadra di Luca Gotti.

Quali sono le cose che ha preferito oggi?

"L'analisi della partita è corretta. Diventa fondamentale in queste partite, visto l'ambiente e il campo in cui si gioca, così chiuso e sentito da parte del tifo. Lo Spezia si è difeso con ordine e ha deciso di darci campo, togliendoci spazi sulla trequarti. Questa partita va preparata la sera prima, quando giochi in questi ambienti, con la passione che c'è, e a quest'ora, se non sei pronto da prima non hai spazio per renderti conto delle situazioni. Questa è stata la maturità della squadra, arrivata con l'occhio a mezz'asta giusta, e non essere riusciti nel primo tempo a trovare la soluzione, pur avendo fatto la partita, è l'unica cosa che posso recriminare ai miei giocatori, con il possesso che andava fatto con più agilità, anticipando le situazioni difensive dello Spezia. Oltre questo non posso appuntare niente, vanno capite le difficoltà di queste situazione. Nella ripresa ero convinto che la soluzione sarebbe stata trovata, c'erano solo cose da aumentare e l'abbiamo fatto. Li abbiamo costretti a far fatica per ricomporre l'ordine, e lì hanno sbagliato qualcosa e noi abbiamo preso vantaggio".

L'hanno infastidita i cori?

"Cosa significa La Spezia per me è scritto nella mia storia. Calcistica e di vita. I tifosi con me possono comportarsi come vogliono, di loro penso sempre la stessa cosa e mi fa piacere trovarli da avversari in Serie A. Quando vincono sono contento, con tutti gli amici che ho, poi io d'estate sono sempre qui. Mi devono incontrare e dirmele e queste cose, e si accettano con semplicità perché loro a me hanno voluto bene, ci sono i nati i miei figli qui, io gli voglio bene. Non ci sono problemi, possono dirmi quello che vogliono che il pensiero non cambia".

Osimhen è tra i migliori cinque attaccanti del mondo?

"Non so più cosa dire su Osimhen. Oggi ha segnato saltando con lo squat-jump. Mi dicono che con me ha segnato più gol di testa, ma con quello di dopo ne segnerà ancora di più. Mica gli ho messo io le molle sotto ai piedi, è una cosa sua".