Sky - Napoli-Lozano, nuovi contatti! PSV out al preliminare, l'affare può ripartire

Contatti in giornata tra il Napoli e Mino Raiola: oggetto del discorso - secondo quanto riferisce Sky Sport - è nuovamente tornato a essere Hirving Lozano. L'attaccante messicano di proprietà del PSV Eindhoven continua a piacere a Giuntoli, che ha voluto ribadire l'interesse per mantenere viva la pista che porta al giocatore. Al momento, non si registra nessun affondo imminente, anche se la sconfitta del Psv in Champions potrebbe accelerare la sua cessione. Non sarà però molto facile la trattativa tra il club e l'entourage del giocatore perché l'affare Manolas ha portato a non pochi momenti di tensione. Lozano è uno dei nomi da diverso tempo sul taccuino di Giuntoli e la trattativa può ancora ripartire.