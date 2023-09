5 gol all'Udinese e 4 di fila: l'Udinese è la seconda vittima preferita di Osimhen

Il nigeriano ha realizzato cinque gol contro l’Udinese in Serie A, solo contro il Sassuolo (sei) ha fatto meglio nel torneo.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen va a caccia di riscatto dopo il rigore sbagliato a Bologna ed il nervosismo al cambio. Il nigeriano ha realizzato cinque gol contro l’Udinese in Serie A, solo contro il Sassuolo (sei) ha fatto meglio nel torneo. Osimhen ha trovato il gol in tutte le ultime quattro sfide contro l’Udinese in Serie A, contro nessuna squadra hai mai segnato in cinque sfide di fila nel torneo. Lo riferiscono i colleghi di Opta.