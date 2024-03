Accostato al Napoli, Colpani finisce nel mirino di un’altra big

"L'Atalanta è già da tempo al lavoro per trovare l'erede di Teun Koopmeiners"

Andrea Colpani è uno dei protagonisti della stagione del Monza, col centrocampista che si è messo in grande evidenza al punto da suscitare l'interesse di diversi, con lo stesso Napoli che ha seguito interessato i progressi del calciatore. Il futuro, però, sembra essere altrove secondo le informazioni raccolte dalla redazione di Tuttomercatoweb:

"L'Atalanta è già da tempo al lavoro per trovare l'erede di Teun Koopmeiners. Il grande addio dell'ex giocatore dell'AZ Alkmaar, chiaramente davanti a una proposta soddisfacente, era già stato preventivato per il club orobico che come detto sta già lavorando per trovare l'erede. Il primo nome sulla lista è Colpani per la dirigenza della formazione allenata da Gian Piero Gasperini".