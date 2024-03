Accostato anche al Napoli, Gudmundsson ha accettato l'Inter: il piano per prenderlo

Gudmundsson ha detto sì all'Inter. L'attaccante islandese è stuzzicato dall'idea di giocare nell'Inter e di rimanere in Serie A

Gudmundsson ha detto sì all'Inter. L'attaccante islandese è stuzzicato dall'idea di giocare nell'Inter e di rimanere in Serie A e quest'ultimo passaggio è decisivo perché sul gioiellino del Genoa c'è il forte interesse del Tottenham e di altre club di Premier.

Dunque nella testa dell'islandese c'è la forte volontà di rimanere in Italia e di vestire la maglia nerazzurra: "E, passaggio più importante, piace da matti a tutti in casa Inter, in primis al direttore sportivo Piero Ausilio. Non basta perché diventi con certezza un calciatore dell’Inter, ma è abbastanza per credere che il club nerazzurro si sia portato avanti con il lavoro, incassando il gradimento del giocatore. E avendo ben chiara la valutazione dell’islandese che fa la società rossoblù: 30 milioni di euro", si legge su La Gazzetta dello Sport.

L'Inter non spenderà mai quei soldi per un calciatore che non sarà titolare? Falso per la rosea che prosegue: "Lo dimostra quanto accaduto la scorsa estate con Frattesi, per un’operazione complessiva da 33 milioni per un giocatore futuribile, non “necessario” nell’immediato come titolarissimo. E infatti di fatto non lo è mai stato, ma nessuno in casa Inter rimpiange quell’investimento". E adesso il club di Viale della Liberazione vuole farlo in attacco.

L'Inter vuole tutelarsi in caso di calo dei due attaccanti titolari, Lautaro e Thuram, e non vuole che si ripeta un'altra Madrid. Dunque l'obiettivo è Gudmundsson per aggiungere qualità lì dove è mancata quest'anno. "Con il Genoa, una volta capita la valutazione, andrà trovata la formula giusta. La strada più logica porta a un prestito oneroso con obbligo di riscatto dopo 12 mesi, ma è solo una delle possibilità. Anche perché l’Inter ha sotto contratto un giocatore, oggi al Monza, che può far gola al Genoa: Valentin Carboni. I nerazzurri puntano sull’argentino, tanto da aver rifiutato a gennaio 20 milioni dalla Fiorentina, che si era rivolta al club di Zhang dopo aver ricevuto il no per Gudmundsson".