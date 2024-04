Ag. Gendrey: "Contro di lui anche Kvara e Leao hanno faticato"

Bruno Satin, agente di Valentin Gendrey, intervistato da Sportitalia parla così della stagione dell'esterno del Lecce

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Bruno Satin, agente di Valentin Gendrey, intervistato da Sportitalia parla così della stagione dell'esterno del Lecce: "Sente la fiducia del club, è un ragazzo affidabile che sta raccogliendo i frutti di ciò che ha seminato. È uno degli esterni più affidabili della Serie A, a livello difensivo in Serie A ci sono pochi giocatori al suo livello. Anche giocatori forti come Leao e Kvaratskhelia hanno faticato con lui".

In estate sarà difficile per il Lecce trattenerlo in caso di offerte importanti

"Sicuramente se arrivasse una grande offerta sarà presa in considerazione dal Lecce, poi dopo c’è da vedere da dove arriverà e se questa dovesse soddisfare i dirigenti giallorossi".

In Italia però sta bene

"A Lecce c'è una tifoseria impressionante, sia in casa che in trasferta. Intanto vediamo se arriverà la salvezza, poi a fine stagione valuteremo insieme alla società eventuali opportunità interessanti che dovessero esserci. Valentin è un punto fermo per il Lecce, è un ragazzo che è rimasto umile: non crea problemi nello spogliatoio, è un professionista dentro e fuori dal campo".