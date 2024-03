Allegri resta alla Juventus: "Felice che la società abbia ribadito fiducia in me"

E' una delle domande poste in conferenza stampa a Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro la Lazio

Pubblicamente il club anche recentemente ha rinnovato la fiducia in lei: ha avuto garanzie sul suo futuro dalla società? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro la Lazio - gara valida per la 30esima giornata di Serie A - ha risposto così: "In questo momento dobbiamo restare focalizzati sul finale di stagione, abbiamo buttato tanti punti di vantaggio che avevamo sulle quinte, sette punti nelle ultime otto partite, solo 13 punti nel girone di ritorno. Abbiamo 9 partite per consolidare uno dei tre posti Champions che sono rimasti. Poi c'è la Coppa Italia, martedì abbiamo una gara importante con la Lazio. Sono contento che la società mi abbia rinnovato la sua fiducia, non avevo alcun dubbio su questo, ma in questo momento bisogna restare focalizzati sul presente perché inizia questo importantissimo rush finale".

Come ricreare entusiasmo dopo gli ultimi risultati?

"Nel calcio purtroppo si vive anche di questi momenti, bisogna rialzarsi e ottenere risultati per conquistare l'obiettivo dato dalla società, ovvero tornare in Champions. Finora abbiamo conquistato 59 punti, è vero che sono stati distribuiti male ma alla squadra non ho nulla da rimproverare. Quando mancano i risultati, bisogna ricreare l'entusiasmo per affrontare al meglio questo finale di stagione. La squadra non ha mai smesso di cercare di fare bene. La percezione è che nel girone d'andata abbiamo fatto delle partite come le ultime ma nel girone d'andata abbiamo vinto e nelle ultime gare no".