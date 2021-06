Altro che Roma: Sergio Ramos è un passo dal Psg

Arrivano nuove conferme, questa mattina, sul futuro di Sergio Ramos al Paris Saint-Germain. Come sottolinea il quotidiano As, l'ormai ex capitano del Real Madrid avrebbe rifiutato Manchester United e Manchester City proprio per accettare l'offerta di Al Khelaifi e sposare il progetto dei parigini.

Niente da fare neanche per la Roma di Mourinho, il 35enne centrale spagnolo - in scadenza di contratto coi blancos e in uscita a parametro zero - ha già un accordo di massima con Leonardo e il PSG.