Ancora una brutta Juve vince di misura: una doppietta di Bonucci affonda il Venezia

All'Allianz Stadium la Juventus batte 2-1 il Venezia nel lunch match della 35ª giornata di Serie A. Decide fin qui la rete siglata in avvio da Bonucci dopo appena 7': punizione dalla trequarti, sponda di De Ligt e colpo di testa vincente del difensore della Nazionale. Nella prima frazione nonostante lo svantaggio non male il Venezia: la squadra di Soncin, uscita alla distanza, ha avuto anche un paio di occasioni per pareggiare i conti. Nella ripresa il Venezia spinge alla ricerca del pari e riesce a segnare l'1-1 con Aramu al 72', che già in due circostanze aveva sfiorato il gol, con una conclusione dal limite dell'area. Passano solo 4' e la Juve trova il gol vittoria ancora con Bonucci: cross dalla destra, sponda al limite dell'area piccola di Danilo e tap-in vincente del capitano, autore del suo secondo gol in partita.