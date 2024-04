Sport - Niente Guido Rodriguez! Incontro col Barcellona e chiusura a un passo

Ricordiamo che Rodriguez è un centrocampista difensivo in scadenza di contratto con il Real Betis, che ha già deciso di lasciare Siviglia

© foto di Federico Titone

Guido Rodriguez verso il Barcellona. Ora che Xavi ha chiarito la sua posizione e annunciato la permanenza sulla panchina blaugrana, entra nel vivo la questione mercato e in Catalogna danno molto vicino il primo acquisto: Rodriguez, per l'appunto, ha già incontrato il club e la trattativa è molto avanzata.

Ricordiamo che Rodriguez è un centrocampista difensivo in scadenza di contratto con il Real Betis, che ha già deciso di lasciare Siviglia a parametro zero. Dall'Argentina avevano lanciato il Napoli in pole nella corsa al campione del mondo argentino, ma adesso Sport scrive che il Barcellona è a un passo e presto potrebbe chiudere l'operazione.