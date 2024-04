Verso la Roma, Calzona conferma la vecchia guardia: cambiano due difensori

Francesco Calzona non modificherà molto la formazione che manderà in campo nel big match di domani contro la Roma

Francesco Calzona non modificherà molto la formazione che manderà in campo nel big match di domani contro la Roma. Sulle scelte l'allenatore azzurro non cambia, opta per la conferma della vecchia guardia con il rientro di Rrahmani e Mario Rui. Quindi due cambi in difesa e basta. Ora, però, con l'infortunio di Zielinski dovrà cambiare anche a centrocampo.