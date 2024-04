Zielinski, i tempi di recupero: gli restano al massimo altre 3 partite in azzurro

L'ex Udinese ed Empoli, promesso sposo all'Inter, salterà sicuramente la partita di domani al Maradona.

Dall'allenamento di Castel Volturno di ieri è arrivata una brutta notizia per Francesco Calzona: un risentimento muscolare per Piotr Zielinski che ne aveva messo a rischio la presenza nel match contro la Roma immediatamente. Oggi, all'indomani del problema, il centrocampista polacco ha svolto gli esami del caso che hanno evidenziato una lesione di basso grado al gastrocnemio mediale della gamba sinistra.

L'ex Udinese ed Empoli, promesso sposo all'Inter, salterà sicuramente la partita di domani al Maradona. Ma quello contro i giallorossi non sarà l'unico match in cui sarà indisponibile. Considerando che per un infortunio del genere i tempi di recupero si attestano sui 15-20 giorni, Zielinski dovrebbe saltere sicuramente anche Udinese-Napoli del 6 maggio ed è in dubbio per Napoli-Bologna del weekend successivo.

O rientrerà col Bologna o nella gara successiva con la Fiorentina, alla penultima giornata di campionato. Di fatto, l'avventura di Zielinski al Napoli è agli sgoccioli. In maglia azzurra lo vedremo al massimo per altre 2-3 volte, non di più.