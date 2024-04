Juventus-Milan, le formazioni ufficiali: Pioli con Musah terzino, Allegri senza Chiesa

Alle ore 18:00 all'Allianz Stadium si gioca la partita tra Juventus e Milan, terza gara nel programma della 34^ giornata di Serie A

© foto di www.imagephotoagency.it

Alle ore 18:00 all'Allianz Stadium si gioca la partita tra Juventus e Milan, terza gara nel programma della 34^ giornata di Serie A e possibile crocevia decisivo per sapere chi si classificherà al secondo posto, subito alle spalle della già scudettata Inter. Allegri si affida al "suo" 3-5-2 e al tandem offensivo tutto gioventù e voglia di emergere composto da Vlahovic e Chiesa, con Yildiz che si accomoda in panchina. In casa Milan difesa obbligata come da previsioni, con Musah che viene adattato terzino. Ci sono Leao e Pulisic sulle corsie offensive, alle spalle di Giroud, che torna così centravanti dopo aver saltato il derby.

Di seguito le formazioni ufficiali di Juventus-Milan.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Cambiaso, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz.

Allenatore: Allegri.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Musah, Gabbia, Thiaw, Florenzi; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

Allenatore: Pioli.