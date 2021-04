Atalanta-Juventus, le formazioni ufficiali: Zapata-Muriel contro Dybala-Morata

Sono ufficiali le formazioni di Atalanta-Juventus, sfida per la Champions valida per la 31ª di Serie A, in programma alle 15.

TuttoNapoli.net © foto di Image Sport Sono ufficiali le formazioni di Atalanta-Juventus, sfida per la Champions valida per la 31ª di Serie A, in programma alle 15. Pirlo dovrà fare a meno di Ronaldo a causa di un problema fisico e dunque dovrà affidarsi a Dybala. Fuori anche Danilo e arretra Cuadrado nel ruolo di terzino con McKennie schierato esterno destro a centrocampo. Atalanta (3-5-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maelhe, Freuler, Pessina, De Roon, Gosens; Muriel, Zapata. A disposizione: Rossi, Sportiello, Sutalo, Caldara, Ruggeri, Pasalic, Malinovskyi, Kovalenko, Miranchuk, Ilicic, Lammers. Allenatore: Gasperini. Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. A disposizione: Pinsoglio, Buffon, Bonucci, Demiral, Frabotta, Danilo, Andrade, Ramsey, Arthur, Kulusevski. Allenatore: Pirlo.