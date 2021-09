Callejon in scadenza, futuro ancora a Firenze? Il club riflette su un annuale con opzione

Il contratto che lega José Maria Callejon alla Fiorentina scadrà a fine stagione e il club viola dovrà decidere presto cosa fare con l'esterno spagnolo. La dirigenza riflette, non ha ancora fatto la sua scelta, vuole valutare bene se gettare le basi per un rinnovo o lasciarlo partire. Nel caso in cui da Firenze volessero tenere l'ex Napoli si potrebbe pensare ad un prolungamento annuale, con opzione per un altro anno ancora. A riportarlo è La Nazione.